Massimilianoha sempre considerato Manuelun elemento fondamentale nel centrocampo, affidandogli il ruolo di regista senza esitazioni. Arrivato dalla Sassuolo nel 2021 con un prestito biennale che include un riscatto obbligatorio di 37,5 milioni di euro, bonus inclusi, Locatelli è diventato parte integrante del gruppo italiano della Juventus, un gruppo determinato a riportare la squadra al vertice del calcio italiano e a farla brillare anche in Champions League.Tuttavia, il mercato è un fattore che la dirigenza juventina sta monitorando attentamente, considerando l'interesse diffuso per il ruolo chiave ricoperto dain Europa. Il giocatore potrebbe essere oggetto di interesse da parte di squadre di alto livello, sia in Premier League che in altri campionati prestigiosi.