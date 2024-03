Lavaluta Manueltra i 30 ed i 35 milioni di euro e potrebbe lasciare Torino e la Vecchia Signora in estate. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport il centrocampista classe 1998 ex Sassuolo sarebbe finito nel mirino di Roberto De Zerbi, tecnico che già conosce bene il giocatore e lo vorrebbe con sé in Premier League qualora facesse un salto in una big. L'attuale tecnico del Brighton infatti sta convincendo sempre più nel massimo campionato inglese ed in estate potrebbe cambiare club. In quel caso potrebbe mettere in cima alla lista dei desideri Locatelli.