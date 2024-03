Già a gennaio, la Juventus stava pensando di fare un investimento importante in regia, riferisce la Gazzetta dello Sport. Il nome caldo era e rimane quello di Martin Zubimendi, centrocampista della Real Sociedad. L'idea del club infatti era anche quella di prendere un play per liberare Manuel Locatelli riportandolo all'antico ruolo di mezzala. Poi, le valutazioni tecniche (Allegri era riluttante a cambiare gli equilibri) e quelle economiche, con la società che ha rimandato il grande colpo all'estate, hanno bloccato l'eventuale operazione. Per la prossima stagione però la Juventus dovrà intervenire in maniera decisa e la dirigenza sta pensando anche a un rinforzo in regia.