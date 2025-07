Getty Images

Gazzetta - Juventus, lo Sporting presenta una nuova offerta per Alberto Costa

2 ore fa

La Juventus sta lavorando al mercato in uscita prima di poter affondare altri colpi in entrata dopo l'arrivo ormai oltre una settimana fa di Jonathan David. Tra questi chi potrebbe avere mercato è Alberto Costa arrivato a Torino appena lo scorso gennaio ma finito già nel mirino dello Sporting Lisbona che sembra pronto a presentare un'offerta definitiva. L'accordo per la cessione di Alberto, come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport potrebbe arrivare con un'offerta di 15 milioni di euro più una percentuale legata alla futura rivendita. Si lavora.