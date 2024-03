Inter interessata ad Hermoso: la situazione

fresco di passaggio ai quarti di Champions, sta trovando una certa difficoltà a farsi rinnovare il contratto dall’Atletico. Più passa il tempo e più cresce la possibilità che si liberi a zero diventando un’occasione. La Juventus è da tempo sul giocatore ma secondo la Gazzetta dello Sport adesso ci pensa anche l'Inter.Non mancano per Hermoso gli estimatori per iniziare una nuova storia da parametro zero, soprattutto in Premier, ma la proposta nerazzurra verrà ascoltata con grande interesse: l’appeal dell’Inter è cresciuto negli ultimi tempi e, trattandosi di svincolato, scrive il quotidian. I dirigenti di Zhang lo vedono sia centrale che braccetto sinistro e la decisione con cui si muoveranno sarà decisiva in questa partita.