Come scrive La Gazzetta dello Sport, pur potendo contare sull'da 200 milioni e sui fondi derivanti dalla qualificazione alla Champions e al Mondiale per club, laha ancora l'obiettivo, per il prossimo futuro, di allinearsi, a regime, con lodell’Uefa: il costo della rosa - inteso come la somma degli ingaggi della Prima squadra e dello staff tecnico, degli ammortamenti dei “cartellini” e delle commissioni degli agenti – non potrà sostanzialmente superare il 70% delle entrate complessive, comprensive dei proventi del player trading. Per la Juve tutto questo dovrà tradursi in une in una(circa 50 in meno rispetto a quest’anno). Azione duplice, quindi, in modo da rispettare i traguardi prospettati dal business plan, fino allo stadio finale: utile di bilancio, generazione di cassa e riduzione del debito, entro il 2026-27.