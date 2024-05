Oggi c'è stato il primo allenamento di Paolo Montero alla guida della prima squadra della Juventus. Ma come schiererà la squadra nel match contro il Bologna?Montero, che ha idee più offensive rispetto a quelle del suo predecessore. Massimiliano Allegri, in questa stagione ha giocato prevalentemente con il 3-5-2 per uniformarsi alla prima squadra. Difficile, scrive la Gazzetta dello Sport, che stravolga tutto, anche perché a Bologna, di fronte al candidato principe per guidare la Juventus nella prossima stagione, nessuno vuole fare brutte figure.