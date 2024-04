Lacontinua ad osservare con attenzione il centrocampista dell'Atalanta Teun. Individuato come rinforzo ideale per il mercato estivo. Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport la Juventus infatti avrebbe ideato una strategia per convincere l'Atalanta ad abbassare le richieste economiche che si aggirano attorno ai 60 milioni. Infatti, la dirigenza bianoconera potrebbe inserire nella trattativa uno tra Matias Soule e Dean Huijsen, entrambi molto apprezzati da Gasperini. Tutto aperto quindi verso l'estate. La Juventus ci proverà ma certamente non sarà la sola.