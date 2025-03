Gazzetta - Juventus, le dinamiche dentro lo spogliatoio: tre 'gruppi'

AFP via Getty Images



Spogliatoio Juventus: le dinamiche e i "gruppi"

Fin da inizio stagione e soprattutto con il passare del tempo, in concomitanza con i risultati sotto le aspettative, tra i temi centrali nell'ambientec'è stato quello che riguarda la mancanza di leader nello spogliatoio. Una rosa molto giovane e in generale con un'esperienza limitata. Questa la strada intrapresa dal club, per questioni economiche ma anche per una scelta tecnica in cui si è voluto ripartire con un nuovo progetto, cambiando quindi molto. E in questi giorni, le analisi sullo spogliatoio bianconero si sono intensificate.

La Gazzetta approfondisce l'argomento facendo riferimento prima di tutto a quella che era la situazione nella passata stagiojne: "Il gruppo l'anno scorso era in mano solo a leader stranieri, già addentrati in casa Juve da tempo:Anche su questo fronte c'è qualche nuovo che avanza, come McKennie, ma nessuna soluzione che possa prendere la situazione in mano con autorevolezza.che sono spesso accomunati dalla nazionalità o dalla lingua: nulla di troppo inedito o che possa essere dannoso ai fini della crescita della squadra".Più nello specifico, si legge "Ci sono almeno tre gruppetti delineati nella Juve, ma la frammentazione sarebbe ancora più marcata". Quello "italiano", che "sta prendendo forma velocizzando anche il processo di maturità necessario per la presa delle responsabilità. Quello "francese", che ha preso forma naturalmente e al suo interno accoglie anche Weah e qualche altro e poi per età, quello dei più giovani, molti dei quali insieme già dalle stagioni precedenti in Next Gen. "Gruppi" che però non sono in contrapposizione tra loro ma che normalmente si possono formare all'interno di una spogliatoio di oltre 20 giocatori.