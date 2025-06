Gazzetta - Juventus, le alternative a David: i nomi

un' ora fa

1

Jonathan David resta uno dei nomi caldi per rinforzare l'attacco della Juventus che sembra essere destinato a perdere Dusan Vlahovic e con un Kolo Muani sempre più in dubbio. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina la Juventus certamente farà ancora un tentativo per l'attaccante ormai svincolato dal Lille quindi David e in queste ore è previsto un contatto tra Comolli e l'entourage di David. Non solo però, la dirigenza bianconera non vuole farsi cogliere impreparata e quindi ha già in mente nuovi nomi. Sul taccuino ci sarebbero Victor Osimhen, Mateo Retegui, Santiago Castro e Nikolas Jackson del Chelsea. Dalle parti della Continassa si continua a lavorare per regalare a Tudor una rosa competitiva.