LAZIO-JUVENTUS, LA MOSSA A SORPRESA DI ALLEGRI

Lasi prepara a scendere in campo oggi alle 18 contro laallo Stadio Olimpico di Roma. Esordio assoluto sulla panchina biancoceleste del nuovo tecnico Igor Tudor, per altro, vecchia conoscenza della Juventus (era il secondo ai tempi di Andrea Pirlo a Torino). Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport il tecnico della Vecchia Signora starebbe già studiando un piano per sorprendere Tudort. La cosiddetta '', quindi la mossa a sorpresa di Max.Il tecnico bianconero a sorpresa potrebbe schierare dal primo minuto Mattia, che rientra dal lungo infortunio al ginocchio. Giocherebbe però come esterno di sinistra, quindi al posto di Samuel Iling Junior, un ruolo decisamente inedito per il terzino milanese. Si potrebbe quindi immaginare una Juventus più difensiva, più chiusa ed attenta perchè i punti che portano alla Champions ora sono veramente preziosi.