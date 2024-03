Nella lista di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono tanti i talenti segnati e tra questi rimane anche Sudakov. Il 21enne dello Shakhtar è un obiettivo della Juventus da tempo, quando se ne parlava ancora poco e non aveva il prezzo che invece ha ora, ovvero non meno di 35-40 milioni di euro, scrive la Gazzetta dello Sport. Potrebbe essere l'alternativa se non dovesse concretizzarsi l'operazione per Koopmeiners. Oppure se Adrien Rabiot, in scadenza di contratto, a fine campionato dovesse decidere di provare una nuova avventura.