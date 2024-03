La, dopo la doppietta all'Allianz Stadium di una settimana fa, vuole arrivare a Teundell'Atalanta. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport i bianconeri starebbero studiando un piano per convincere la dea a cedere il talento. La richiesta del club bergamasco è di 50/60 milioni per la sua cessione. Gli indizi portano al sacrificio di Matias, attaccante argentino di proprietà bianconera ora in prestito al Frosinone. Valutazione di Soulè circa 35 milioni. Potrebbe essere la carta da giocarsi per arrivare a Koopmeiners.