Gazzetta - Juventus, la Premier bussa per Vlahovic: la richiesta

2 ore fa



Dusan Vlahovic sembra molto vicino a lasciare la Juventus, probabilmente potrebbe accadere già nella sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport il centravanti serbo classe 2000 in forza alla Vecchia Signora avrebbe attirato su di sè gli occhi di diversi club di Premier League he sarebbero pronti a presentare un'offerta alla Juventus. Tuttavia, la richiesta economica per la cessione di Vlahovic (che già tempo fa era corteggiato dall'Arsenal) sembra essere di circa 40-45 milioni di euro. Questa è la richiesta bianconera per cedere il cartellino di Dusan.