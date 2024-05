Juventus, le ultime sul rinnovo di Rabiot

Ora ci siamo: Adrienè entrato nell’ultimo mese di contratto con la Juventus. I contatti proseguono, ma non si è ancora arrivati alla chiusura, anzi. Alla Continassa, però, non perdono le speranze sul rinnovo e sono decisi a insistere fino alla fine, tanto da provare a tentare il francese con un contratto più lungo. Come riporta la Gazzetta, c'è la disponibilità a calare sul tavolo un accordo fino al 2026 con opzione per la stagione successiva (2027) con la possibilità di garantire al francese uno stipendio simile a quello attuale (7,5 milioni più bonus) grazie alla proroga dei benefici fiscali del decreto crescita, di cui il giocatore tecnicamente potrebbe ancora godere. Un’apertura importante, ma non ancora decisiva.Madame Veronique, la madre-agente di Adrien, ha preso nota e insieme al figlio riflette: il cuore del ragazzo spinge per rafforzare ancora di più il legame con la Juventus, ma le tentazioni estere (Bayern e club inglesi) ci sono. Giuntoli, ottimista per natura, non perde la fiducia - si legge - e la sensazione è che la risposta di Adrien potrebbe arrivare già nel weekend, in modo da iniziare l’avventura con la nazionale di Didier Deschamps con la testa più libera. Tra chi spera nel semaforo verde c’è senz’altro Thiago Motta, che si augura in un finale con il lieto fine.