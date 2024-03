L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, analizza i contratti in scadenza in casa Juventus. In scadenza nel 2025, quindi nel corso del Mondiale per Club ci sarebbe anche il contratto del centrocampista americano Weston. Wes in questa stagione si è reinventato diventando un perno della Juventus di Max Allegri. Che rimanga a Torino però non è cosi scontato. Lainfatti potrebbe decidere di sacrificarlo qualora arrivasse un'offerta all'altezza delle richieste. La dirigenza della Vecchia Signora valuta l'americano 15-20 milioni. Tutto aperto in estate.