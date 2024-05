Juventus, la volontà del Bologna è chiara: le ultime su Zirkzee, Thiago Motta e Calafiori

Ormai è vicina, vicinissima, proprio a pochi passi. Bologna freme, perché un'annata così mai stata nell’Era Saputo e perché l’Europa arriverà 22 anni dopo l’ultima apparizione in Intertoto, a 25 dall’ultima Coppa Uefa. Questa volta, però, può essere Champions League, qualcosa che Bologna spera possa essere magnete per quei giocatori in rampa di lancio, giovani e forti. E in società? Sognano ma calcolando. E una cosa è certa: nessuno vuole che il Bologna sia scambiato per una bottega da saccheggiare, un sistema aggredibile. Non lo è, anche perché «c’è una prospettiva a lungo termine – racconta in pubblico e in privato spesso l’ad del Bologna Claudio Fenucci -: siamo una società forte, una delle più solide che ci sono in A e non c’è alcuna intenzione in futuro di cambiare questo gruppo».Come scrive la Gazzetta, questo è il volere di Joey Saputo, sempre più affascinato da una macchina che si è fatta quasi perfetta, comunque credibile e sostenibile. Fenucci ha spiegato: "Il Bologna è una società solida e la volontà è di proseguire sia con l’allenatore che coi giocatori che ci sono ora. C’è una prospettiva a lungo termine, pertanto vivo gli accostamenti dei nostri giocatori ai simboli di altri club con sensazioni non piacevoli, ma sono sicuro che questo abbia un effetto limitato sulla squadra: sono tutti concentrati qui". Da Zirkzee agli altri, con la certezza che se il Bologna davvero riuscirà ad andare nella nuova Champions League, beh, non smantellerà, non abbasserà il livello e anzi delle due alzerà quello del tetto-ingaggi, senza sperperi né smantellamenti.In tutto questo, si legge ancora, non c’è dubbio che i giocatori e Motta piacciano: ma non c’è nulla di scritto, Thiago non ha ancora deciso e Saputo spera di tenerlo davvero. "Abbiamo una rosa che sta dimostrando la sua forza e un allenatore che auspichiamo voglia proseguire con noi. Zirkzee, Ferguson, Calafiori?