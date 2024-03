Juventus, i nomi per la difesa

Il muro dellascricchiola. Come ricostruisce La Gazzetta dello Sport, la squadra bianconera subisce gol da 6 giornate consecutive (9 in totale, di cui 6 nelle ultime 3), ma soprattutto ha concesso 4,5 tiri nello specchio dal 22° turno di campionato in poi, un numero quasi doppio rispetto alle 21 partite precedenti. La formazione è più fragile come collettivo, al di là delle assenze dei varie Gleison. Per questo Cristianoe i suoi collaboratori stanno sondando il mercato in vista della prossima stagione, tenendo sotto osservazione in particolare Riccardodel Bologna edell'Atletico Madrid, senza dimenticare il giovane Deanin prestito alla Roma.Il nome che intriga di più è proprio quello dell'attuale giocatore rossoblù, di piede sinistro come il partenteche può essere impiegato in diversi ruoli e assetti tattici. Il Bologna lo valuta almeno 25 milioni di euro, una cifra che la Juve potrebbe provare ad abbassare inserendo nella trattativa il giovane, ora alla Sampdoria. In lista, comunque, resistono anche altre opzioni, dal 25enne inglese Lloydin scadenza con il Bournemouth al già citato Reinildo, che a sua volta è un prezioso jolly. Per quanto riguarda Huijsen, invece, molto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno alla Continassa.