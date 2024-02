Tra i giocatori giovani di proprietà della Juventus ma in prestito in questa stagione c'è anche Facundo Gonzalez, difensore centrale della Sampdoria. Dopo un inizio complicato con tante panchine consecutive, l'uruguaiano si è conquistato un posto da titolare nella formazione allenata da Andrea Pirlo. Il futuro di Facundo però potrebbe essere lontano dalla Juve. Come riferisce la, il giocatore potrebbe diventare una contropartita nell’affare Calafiori col Bologna. Quest'ultimo è un obiettivo di Cristiano Giuntoli per rinforzare la difesa della prossima stagione.