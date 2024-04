JUVENTUS, KOSTIC E L'ADDIO IN ESTATE? COSA FILTRA

Una stagione, quella passata, in cui aveva convinto tutti Filip. Cross precisi, prestazioni quasi sempre al di sopra della sufficienza, era proprio il giocatore che lastava cercando per rinforzare la propria rosa. In questa stagione però la parabola è stata discendente: prestazioni spesso al di sotto delle aspettative (e delle abitudini), cross meno precisi e meno propositivo in avanti. Per questo come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport le due strade potrebbero separarsi.Il giocatore, nonostanteora potrebbe lasciare Torino e la Juventus nel corso del mercato estivo. Le pretendenti infatti non mancherebbero e la Vecchia Signora avrebbe già individuato il sostituto. Profilo ideale quello didella Lazio che potrebbe lasciare i biancocelesti a zero in estate in scadenza di contratto.