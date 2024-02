Juventus, da Weah a Kostic: possono partire in estate

Reinildo-Juve, la situazione

Juve, interessa Sildillia

La dirigenza della Juventus si muovo non solo per il centrocampo ma anche per cambiare faccia agli esterni. L'unico giocatore intoccabile è, che si è guadagnato la titolarità indiscussa, che sia a destra o a sinistra, poco importa visto il rendimento in entrambe le corsie. Per tutti gli altri invece, il futuro è un rebus.I movimenti di Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori porta a pensare che qualche ritocco sulle fasce ci sarà in estate. Un po' perché con il ritorno in Champions serve allargare la rosa, un po' perché alcuni giocatori della Juve sono in bilico e potrebbero cambiare aria, riferisce la Gazzetta dello Sport. Dche a Torino non è ancora decollato.Ci sono due giocatori in particolare che sono monitorati con attenzione dalla Juventus. Il primo èIl 30enne dell'Atletico Madrid ha il contratto in scadenza nel 2025 e in caso di mancato rinnovo, l'addio in estate è più che una possibilità. Reinildo è un vero e proprio jolly; può giocare in una difesa a tre ma anche come terzino sinistro e esterno in un 3-5-2. Alla Continassa tengono le antenne dritte.Spostandoci sulla fascia destra invece, l'osservato speciale è, classe 2002 del Friburgo. Per la Juve, che lo ha incrociato nella passata stagione e continua a monitorarlo, l'esterno francese può diventare un'opzione in caso di divorzio anticipato con Weah. In Germania, Sildillia ricopre più posizioni mentre con la nazionale agisce da terzino destro classico.