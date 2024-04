Juventus, addio a Soulé, Iling Jr e Huijsen? Le ultime

La nuova Juventus si forma ora. Il compito affidato a Cristiano Giuntoli è chiaro ormai da tempo: formare il nuovo ciclo con giocatori forti, giovani e la ricerca continua della sostenibilità, infatti, in cima alla lista ci sono profili futuribili con ingaggi non pesantissimi e occasioni in saldo. Tra i primi, rientrano Teun Koopmeiners (Atalanta) e Riccardo Calafiori (Bologna). Tra i secondi Felipe Anderson, in scadenza di contratto con la Lazio.Loro, ma non solo. Attenzione, infatti, anche ad altre possibili cessioni, soprattutto di quei calciatori con stipendio alto e difficili da rinnovare, come Wojciech Szczesny, se arrivasse un'offerta sicuramente verrebbe ascoltata. Un po' perché il polacco è uno dei giocatori che guadagna di più e un po' perché il suo contratto scade nel 2025. O anche Adrien Rabiot, perché in mediana molto dipenderà dal suo rinnovo, con tutti i discorsi rimandati a fine campionato. In attacco, un discorso analogo a quello di Tek vale per Federico Chiesa, in scadenza nel 2025 come il polacco e con un rinnovo tutto da discutere.