Gazzetta - Juventus al bivio: su Kolo Muani c'è anche il Chelsea, Comolli spinge per Osimhen

Il primo colpo della Juventus versione 2025/26 sarà ovviamente atteso oggi in Italia per quello che è destinato a diventare il suo primo giorno da calciatore bianconero. Il centravanti canadese, infatti, sosterrà oggi le visite mediche prima di porre la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2030.David arriva dunque a parametro zero dopo aver chiuso la sua esperienza al Lille, club che ha lasciato lo scorso 30 giugno dopo la naturale scadenza del suo contratto. Con David, dunque, la Juventus piazza un tassello molto importante per quanto concerne il reparto d'attacco, ma la sensazione è che la Vecchia Signora non si voglia fermare qui.

La situazione Kolo Muani

Comolli spinge per Osimhen

Lo stato maggiore del club bianconero, infatti, punta a rinforzare ulteriormente il parco attaccanti a disposizione di Igor Tudor con un altro nome importante che vada a sommarsi a quello di David. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juve si trova di fronte ad un vero e proprio bivio. Da un lato, dall'altroKolo Muani è arrivato alla Juventus con la formula del prestito secco fino al 30 giugno, poi prolungato in occasione del Mondiale per Club. Ora che la stagione è finita, Juve e PSG sono chiamate a sedersi al tavolo per discutere ed evidentemente trattare il futuro dell'attaccante francese.Kolo Muani gradirebbe, e non poco, rimanere a Torino, con la Juve che vorrebbe fare leva proprio sulla volontà del giocatore per strappare un accordo conveniente col PSG. La prima proposta, però, strutturata sulla base di un prestito con diritto di riscatto non scalda eccessivamente la società parigina. I francesi, come riferisce Gazzetta, vorrebbero accontentare la volontà dell'attaccante che non rientra nel progetto PSG, ma la speranza sarebbe quella di cederlo subito a titolo definitivo. Ecco perché l'inserimento del Chelsea rischia di sconvolgere il quadro della situazione anche se tutto sembra ancora molto aperto. E dopotutto il mercato è proprio questo.Kolo Muani o Osimhen? E' chiaro che per una squadra che, conti alla mano, deve sostenere i 12 milioni di ingaggio di Vlahovic e i 6+2 del prossimo arrivo David, sarà possibile portare a Torino solamente uno tra il francese e il nigeriano. La situazione di Osimhen è piuttosto chiara: il Napoli ha inserito nel suo contratto una clausola da 75 milioni, valevole solo per l'estero, ma esercitabile fino a metà luglio. Ciò significa che da quel momento anche gli azzurri dovranno sedersi al tavolo per intavolare una trattativa per cedere l'attaccante che è sotto contratto con i campioni d'Italia fino al 2026.Comolli, come riferisce Gazzetta, han chiesto a Osimhen di temporeggiare, nella speranza poi di poter aprire un fronte con il presidente Aurelio De Laurentiis, abbassando i costi e rendendo dunque l'affare più accessibile. Tra Osimhen e Kolo Muani, un fattore determinante potrebbero giocarlo i costi: il nigeriano ha uno stipendio da 9 milioni netti, però può contare sui benefici del Decreto Crescita. Kolo Muani, invece, guadagna circa 7 milioni ma non gode degli stessi sgravi fiscali del nigeriano, quindi al lordo costerebbe di più.