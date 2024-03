Lacorteggia il difensore del Bologna Riccardo. Anche in virtù della possibile partenza di Gleison(di cui abbiamo parlato QUI ). Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport la Vecchia Signora avrebbe in mente una strategia per arrivare la difensore del Bologna. L'idea sarebbe quella di inserire una contropartita. Il nome che prende sempre più piede è quello di Facundo Gonzalez in prestito ora alla Sampdoria ma che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo per abbassare il prezzo del cartellino di Calafiori.