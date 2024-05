Tiagoè approdato alla Juventus dal Lille nel corso del mercato di gennaio, soffiato all'Inter ma non ha giocato nemmeno un minuto con la maglia bianconera. Inizialmente perchè stava ultimando il recupero dall'infortunio al legamento crociato anteriore, successivamente per scelta tecnica. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport la sual’intenzione della Juve sarebbe quella di permettere al difensore portoghese di recuperare la condizione persa durante il lungo periodo di inattività per infortunio. Non sarebbe quindi da escludere una sua possibile partenza in prestito per una stagione.