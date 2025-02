Gazzetta - Juventus-Inter lascia strascichi: 'Marotta a rapporto con la squadra', cosa succede

Getty Images

La reazione dell'Inter alla sconfitta con la Juventus

La seconda sconfitta consecutiva dell'in trasferta è un segnale chiaro del momento non semplice dei nerazzurri, usciti con zero punti tra Firenze e Torino. Per l'Inter è arrivato l'1-0 all'Allianz Stadium contro la. Dopo il giorno di riposo concesso da, ci si vedrà già oggi ad Appiano con la dirigenza al completo e non è una cosa per niente banale.E' il momento in cui l’Inter prova a stringersi, capire, correggere. Nonostante il percorso europeo abbia dato tutt’altre certezze rispetto a quello italiano, l ’eventualità di incrociare di nuovo Milan o Juventus non fa felice nessuno e poi c'è il campionato, con la lotta scudetto che si accende e lo scontro diretto con il Napoli a breve.

Marotta incontra la squadra

"Per cancellare le tracce lasciate della Juve e ripartire definitivamente, oggi arriva dunque alla Pinetina lo stato maggiore del club, a partire proprio dal presidente", scrive la Gazzetta dello Sport. Marotta, si legge, nel nuovo ruolo assegnato dalla proprietà Oaktree non può più far visita al centro sportivo con cadenza giornaliera, una costante felice dei suoi anni nerazzurri. Proprio per questo, il fatto che oggi nessun dirigente sarà "assente" assume un significato particolare: è un intervento collettivo di pronto soccorso.e appunto il presidente a guidare la delegazione. Per dirsi cosa? Come riporta il quotidiano, non c’è voglia di drammatizzare, non voleranno stracci e non sono previsti faccia a faccia spigolosi.