Federicoha giocato sabato contro la Fiorentina con un fastidio muscolare all'adduttore. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport però il numero 7 della Juventus dovrebbe essersi lasciato alle spalle il piccolo problema di natura muscolare e di conseguenza dovrebbe essere pronto e soprattutto a disposizione di Massimiliano Allegri per il derby. Derby tra Torino e Juventus in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. La Vecchia Signora ovviamente non avrebbe voluto rinunciare al proprio giocatore.