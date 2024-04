Lasi guarda attorno sul mercato in vista della prossima stagione cercando di capire quali siano le offerte migliori ed i giocatori più adatti a vestire la maglia bianconera. Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport sarebbe stato individuato anche il rinforzo ideale per la difesa bianconera, soprattutto qualora fosse sacrificato Dean Huijsen. Il nome preferito da Cristiano Giuntoli è quello del difensore del Bologna Riccardo, si è dimostrato duttile (sia centrale che terzino) oltre che una garanzia in entrambi i ruoli, ci sarà certamente una concorrenza da superare ma la Juventus ci pensa concretamente.