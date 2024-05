Juventus, rinnovo Rabiot, quando l'incontro con la mamma-agente?



Juventus, quali sono le pretendenti per Rabiot?

Il contratto di Adrienè in scadenza tra poco più di un mese, il 30 giugno. Contratto che la scorsa estate dopo lunghe trattative era stato prolungato per una stagione. Adesso quindi è un momento chiave per capire quale sarà il futuro del centrocampista francese classe 1995, come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport.L'agente di Rabiot è la mamma Veronique, come ormai noto. Mamma cheincontrerà la dirigenza della Vecchia Signora e sarà un incontro da dentro o fuori. Il nuovo tecnico bianconero Thiago Motta spera di poterlo tenere con sé a Torino. I due hanno giocato insieme anche al PSG, ma al momento nessuno si sbilancia.In fila qualora il centrocampista si liberasse a zero ci sono diverse pretendenti. Tra queste il Bayern Monaco ed alcuni club di Premier League.