La Juventus sembra essere in cerca di profili specifici per rafforzare la squadra, come dimostra il tentativo per Felipe Anderson e la caccia a giocatori come Greenwood. Questi movimenti potrebbero indicare un'intenzione di modificare l'assetto tattico della squadra nella stagione 2024-25, magari passando a un modulo più offensivo come ilTuttavia, al di là degli schemi, l'obiettivo principale di Giuntoli e della squadra mercato della Juventus sembra essere quello di aumentare la qualità della rosa.Questo si riflette anche negli interessi per giocatori comedell'Atalanta,dell'Udinese,della Real Sociedad edell'Ajax, tutti centrocampisti di qualità o registi che potrebbero migliorare il reparto a disposizione. Questi nuovi arrivi potrebbero anche facilitare l'utilizzo di giocatori come Greenwood, che grazie alla sua velocità potrebbe trovare spazio nel nuovo assetto tattico della squadra. Ne scrive Gazzetta.