Juventus, l'ultima idea è Tiago Santos

Tra il ritorno in Champions League e la caccia alla Coppa Italia, c’è sempre il mercato ad affollare i pensieri della Juventus, con Cristiano Giuntoli al lavoro per costruire il futuro. E anche se oggi non è ancora tempo di affondi, le prime decisioni importanti si avvicinano e coinvolgono tutti i reparti. A centrocampo i nomi sono diversi: da Koopmeiners a Samardzic, ma non solo, mentre in attacco resistono le candidature di Greenwood e Alvaro Morata. E in difesa? C'è tanto da fare anche lì, con idee chiare.Provarci non significa sempre riuscirci nel mercato. Molto, scrive la Gazzetta, nel caso della Juve dipenderà anche dalle cessioni. In difesa il pallino resta Riccardo Calafiori del Bologna, esploso alla corte di Thiago Motta. I bianconeri per tentare l’assalto all’ex romanista non scartano a priori l’ipotesi di dover sacrificare un altro giovane: quel Dean Huijsen attualmente in prestito alla Roma. Ma ci sono cambiamenti in vista anche a livello di terzini, soprattutto nell’ottica di un passaggio dal 3-5-2 al 4-2-3-1/4-3-3.