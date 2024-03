Juventus, Rabiot recupera per il Genoa?

La Juventus è in ansia per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha saltato le ultime due partite per una lussazione alla falange del primo dito del piede destro e rischia di non esserci neppure contro il Genoa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà farcela o meno, riferisce la Gazzetta dello Sport.Nei piani dello staff medico bianconero iA soli due giorni dalla prossima partita di campionato (in programma domenica alle 12.30 all’Allianz Stadium), delicatissima visto che la Juventus ha vinto solo un match degli ultimi 7, Rabiot dovrebbe sostenere il provino decisivo