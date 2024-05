Lain estate potrebbe cedere l'esterno offensivo inglese SamuelIl giocatore dopo aver trovato poco spazio agli ordini di Massimiliano Allegri in questa stagione sarebbe corteggiato da alcuni club di Premier League e la Juventus potrebbe cederlo per monetizzare. Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport la dirigenza bianconera ascolterebbe offerte per l'esterno inglese a partire da 15 milioni di euro. Il suo futuro al momento sembra essere lontano da Torino, così che la Vecchia Signora possa reinvestire la cifra sul mercato per rinforzare la rosa.