Juventus, sondaggio per Fofana del Monaco: le ultime

Sicuramente un colpo, probabilmente due. La Juventus ragiona per rinforzare il proprio centrocampo, con un acquisto in programma da mesi che sarà il sostituto di Pogba e un altro che sarà legato agli addii estivi. Si avvicina, infatti, l’imminente “dentro o fuori” per Adrien, perché il francese ha il contratto in scadenza fra un mese e la trattativa rinnovo è aperta ad ogni conclusione. anche perché non è l’unico mediano della rosa in bilico. Come scrive la Gazzetta, a inizio settimana madame Veronique, la madre-rappresentante di Adrien, scoprirà le carte nel summit con il d.t. Cristiano Giuntoli: i bianconeri non hanno perso la fiducia, ma sono consapevoli delle insidie e della possibilità di perdere l’ex Psg a parametro zero. Lui oltre a McKennie, con anche Miretti verso la partenza (in prestito) e un affare Alcaraz tutto da rivedere. Così Giuntoli guarda soprattutto alla Ligue1: da Khephren Thuram (Nizza) e Manuel Ugarte (Psg) a(Monaco), l'ultimo nome.Nel Principato - si legge - hanno già aperto all’addio di Fofana, il quale in tempi non sospetti ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Il compagno di nazionale di Rabiot vorrebbe provare un’esperienza fuori dalla Francia: guarda all’Inghilterra, ma è attratto anche dall’Italia e dalle avances di Milan e Juventus. Così i dirigenti bianconeri, dopo i sondaggi, hanno in programma di approfondire la situazione di un colpo che prevederebbe un esborso da circa 20 milioni. Il 25enne francese potrebbe arrivare in caso di addio di Rabiot a zero o di McKennie, valutato 20-25 milioni dalla Juventus. Pensieri e riflessioni in corso, prima dell'affondo.