L’ultima esultanza è datata 19 maggio 2021, la Coppa Italia vinta con Andrea Pirlo in panchina, poi più nulla. E ora anche le parole fanno discutere, come ad esempio quelle di ieri sulla non frustrazione di Allegri nel non vincere. Allegri ha voluto ribadire gli obiettivi chiesti dalla società, ancora da raggiungere nonostante il vantaggio, ed è proprio questo che chiede Max ai suoi a partire da oggi pomeriggio, quando la squadra scenderà in campo a Verona. Come farlo? Il tecnico s’affiderà ai suoi senatori, un’unità anticrisi che ha i gradi, la personalità e l’esperienza per uscire dai guai. A Szczesny e Rabiot si aggiungerà Danilo.Come scrive la Gazzetta, insieme i tre moschettieri di Max fanno 50 titoli conquistati con i club: c’erano tutti e tre quella sera a Reggio Emilia quando la Juventus vinse 2-1 in finale con l’Atalanta con reti di Kulusevski e Chiesa, due in campo e il portiere in panchina, tutti uomini abituati a primeggiare più che a vivacchiare, che hanno scelto di restare a Torino per aprire un nuovo ciclo e traghettare i giovani verso nuovi trionfi. I rinnovi dei primi due, la fascia da capitano per il terzo,Questo traguardo avrebbe potuto festeggiarlo 3 partite fa: sarebbe bastato battere l’Empoli all’Allianz Stadium per raggiungere la tripla cifra tra Cagliari, Milan e Juventus, invece è arrivato solo un pareggio contro i toscani e poi le due sconfitte di fila. Oggi Max ci riprova, perché la Juventus non può permettersi un altro passo falso, per la classifica e per il morale.