Juventus, quanto risparmia il club con l'addio di Pogba?

. La notizia della lunga squalifica inflitta a Paul Pogba è arrivata al club ieri mattina via mail, la notifica scritta dei 4 anni di stop secondo decisione del Tribunale nazionale antidoping (Tna). In attesa del ricorso al Tas di Losanna, l'ultimo grado di giudizio, la Juventus ha iniziato a programmare il futuro senza Pogba e comincerà a confrontarsi - e a trattare - con l'entourage del numero dieci per trovare un'intesa sul futuro. Si va verso la chiusura anticipata del contratto firmato nel 2022: Pogba è tornato a Torino a parametro zero sfruttando i benefici del Decreto Crescita, un quadriennale da 8 milioni di euro netti più due di bonus (scadenza 2026).Questo il nodo principale per presente e futuro. Perché se è vero che il centrocampista francese, sospeso per doping in via cautelare dall'11 settembre da tempo guadagna solo il minimo salariale previsto dal contratto collettivo: circa due mila euro netti al mese, lo è altrettanto che la Juventus non può chiudere il contratto con il francese a stretto giro. Prima della risoluzione ci sono diverse questioni da affrontare, perché il Polpo non ha ancora trascorso due anni in Italia, condizione necessaria per l'attuazione degli sgravi fiscali del Decreto Crescita.