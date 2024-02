Yildiz, la reazione dopo la panchina contro l’Empoli

Inter-Juventus, gioca Yildiz?

È diventato il tema di quella sfortunata serata, ancor più dopo l’espulsione diAl di là di quanto si è raccontato, quello che è stato evidente dall’inizio è il fastidio di Massimilianonel post match che, invece, ha difeso a spada tratta le proprie decisioni. MaLo racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport.Nell'incontro contro l'Empoli,ha escluso Kenandall'11 titolare, rivelando successivamente che lo ha notato un po' meno vivace del solito durante gli allenamenti, attribuendo questo anche alle molte attenzioni mediatiche. Questa è una tipica stoccata di Allegri, che ama talvolta stimolare le sue giovani promesse.Yildiz ha già sperimentato situazioni simili, come dopo il suo esordio in Serie A contro l'Udinese, quando Allegri lo rimproverò per la sua capigliatura. Dal suo entourage, racconta Gazzetta, giurano cheDurante la settimana ha continuato a lavorare con la solita dedizione, puntando alla serata al Meazza come il potenziale inizio di una serie di serate magiche nella sua carriera.Giornata di vigilia in casa, giornata in cui si cominceranno a sciogliere i dubbi e qualcosa potrebbe trapelare dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Rimane aperto, però, il ballottaggio traper un posto al fianco di. Con il turco in vantaggio visto il maggior minutaggio nelle gambe e la possibilità di usare Chiesa nella ripresa come spacca partita.