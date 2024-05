Juventus e Milan sembrano avere gli stessi obiettivi per il mercato estivo. Non è però la prima volta che i due club puntano sullo stesso giocatore. Come racconta Gazzetta.it infatti, un anno fa, il duello fu per Angel Di Maria. Di Maria firma con la Juve nell’estate 2022 e rimane a Torino una stagione, ma prima di passare sotto la Mole c’è un interesse concreto del Milan. Paolo Maldini, ex direttore dell’area tecnica del Diavolo, propone un biennale all’argentino, per accedere ai benefici fiscali del Decreto Crescita e portare a casa l’operazione nel segno della sostenibilità. A spuntarla è però la Juve, che chiude l’affare per un solo anno