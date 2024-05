Tra la Juventus ed Allegri è sostanzialmente finita. Al di là del rendimento della squadra (che nonostante la Champions conquistata nella seconda parte di stagione non può essere considerato sufficiente) al club non erano piaciuti certi atteggiamenti di Allegri già prima dello sfogo di Roma, che ha certificato in maniera palese la rottura e l’impossibilità di andare avanti insieme. Comportamenti non in linea con lo stile della Juventus, che hanno contribuito a minare un rapporto già debole. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.