Juventus, la cena della dirigenza: chi era presente e il motivo

Qualcosa rischia di perdersi. In termini di entusiasmo, in termini di compattezza, dopo il pari contro l'e la sconfitta contro l'. Quella compattezza, di tutto l’ambiente, che, fin qui, ha fatto la differenza nella stagione della. Per questo, è molto importante e da sottolineare un retroscena che oggi ha raccontato la Gazzetta dello Sport.

Ieri sera, come riporta Gazzetta, una tavolata di dirigenti della Juventus, tra cui Giuntoli, Cherubini e Pessotto, si è riunita per una cena in un locale del centro di Torino. Questo gesto, oltre a rappresentare un momento di convivialità, è stato interpretato come un'opportunità per rafforzare ulteriormente il legame di squadra dopo la chiusura del mercato e la recente sconfitta contro l’Inter. La presenza di tanti dirigenti collaboratori bianconeri sottolinea l'importanza dell'unità e della coesione nell'affrontare le sfide rimanenti della stagione, dimostrando la determinazione del club a concludere al meglio la stagione.