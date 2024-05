La Juventus si prepara a due appuntamenti importanti nei prossimi cinque giorni che possono valere la qualificazione in Champions e la vittoria della Coppa Italia. Questo quanto racconta la Gazzetta dello Sport su come i bianconeri stanno vivendo il momento: "Tutti alla Continassa ripetono il ritornello di una partita alla volta e dell’esigenza di concentrarsi sul biglietto Champions per arrivare più leggeri, carichi e di buon umore alla finale di Roma. Sono due gare distinte – e anche molto diverse tra loro(la Salernitana è già aritmeticamente retrocessa) – ma è inevitabile che qualche valutazione di Allegri tenga contro tanto del match dell’Allianz Stadium quanto di quello dell’Olimpico.