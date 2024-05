Juventus, Morata l'idea: le cifre e il taglio dell'ingaggio

La Juventus si è mossa per il talento olandese del Bologna, ma anche la Premier chiama e la concorrenza è ricca. Quindi spazio al piano... M. M come, il classico amore che fa giri immensi e poi ritorna, scrive la Gazzetta. La terza volta in bianconero, possibile perché Alvaro è considerato affidabile, utile e perfetto per inserirsi subito e senza affanni nello spogliatoio della Signora, per questo è il primo nome che rimbalza alla Continassa se Zirkzee dovesse diventare un sogno irrealizzabile.E lui? Ha una gran voglia di tornare in Italia. A Torino è stato bene sia agli inizi, quando esplose nel primo ciclo di Massimiliano Allegri, e anche dopo, nel biennio a metà tra Pirlo e Max, e ha ancora la casa. La sua stagione racconta di 20 gol segnati al momento, ma anche della possibilità di dire addio a fine anno, nonostante il contratto fino al 2026 per via di un accordo sulla parola con l’Atletico Madrid per essere liberato nel caso in cui arrivasse una destinazione a lui gradita.si legge. Con i bianconeri che, liberandosi degli stipendi di Milik e Kean, potrebbero garantirgli comunque un ingaggio intorno ai cinque milioni.