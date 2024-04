Juventus, Chiesa alla Roma? Cosa succede

Gazzetta - Juventus, il futuro di Chiesa dipende da Allegri: "Resta se va via"

La Roma fa sul serio per Federico Chiesa. Un interesse reale, concreto per un'idea nata da Daniele De Rossi e che vorrebbe trasformarlo presto in qualcosa di vero. L'allenatore giallorosso ha un grande rapporto con l'attaccante della Juventus dai tempi della comune esperienza con la Nazionale italiana sotto la guida di Roberto Mancini e pensa che Roma sia la piazza ideale per rilanciare l'attaccante, così come già successo con Paulo Dybala.E Chiesa? Riflette. Riflette sul proprio futuro, sul momento complesso che sta vivendo, che non è un mistero. Così come non lo è il pensiero di lasciare la Juventus. Le condizioni, spiega Calciomercato.com, per un trasferimento in giallorosso andranno verificate nelle prossime settimane perché Giuntoli non è intenzionato a cedere il suo numero 7 a prezzo di saldo ed è pronto ad offrire un rinnovo del contratto ponte di una stagione all'agente dell'azzurro Ramadani, ma De Rossi ci proverà fino in fondo. Ad oggi non si può parlare ancora di una vera e propria trattativa ma di un forte interessamento, con la Roma che ha individuato in Chiesa il potenziale acquisto a cinque stelle della prossima sessione estiva di calciomercato.Un fattore per la sua permanenza, scrive la Gazzetta, è sicuramente il progetto tecnico. Come si legge, il club vuole blindare l'investimento fatto e ha bisogno di certezze, sin da subito. La qualificazione alla prossima Champions League farà scattare il semaforo verde, anche se il calciatore - che ha un buon rapporto con la dirigenza, decisamente meno con Allegri - vorrebbe conoscere pure il nuovo progetto tecnico, prima di sbilanciarsi sul proprio futuro. Il problema, infatti, è relativo alla parte tecnica, legata alla difficile collocazione come ruolo, ma non solo: anche il rapporto tra Chiesa e Allegri è centrale nelle valutazioni del calciatore. L'appuntamento tra le parti è per fine stagione.