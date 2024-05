Juventus, il discorso dei dirigenti ai giocatori: dettagli e retroscena

Apre così la Gazzetta dello Sport, che spiega come nemmeno 24 ore dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, la dirigenza bianconera si è presentata compatta alla Continassa per parlare con la squadra prima dell’allenamento diretto da Francesco Magnanelli e Simone Padoin. Al completo. C’erano il presidente Gianluca Ferrero, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino e il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, che insieme hanno chiesto al gruppo un finale ad altezza Juventus. Anche se ormai non ci sono più obiettivi in ballo.Come spiega il quotidiano, la società ha voluto condividere con i giocatori l’orgoglio per essere tornati a festeggiare un trofeo (il primo per la nuova dirigenza e anche per molti bianconeri) 3 anni dopo,Dopo un girone di ritorno veramente complesso, ecco il discorso per ripartire nelle ultime due fondamentali gare di questa stagione. Oggi, poi, verrà ufficializzato Paolo, che si è già presentato alla Continassa per dirigere il suo primo allenamento, insieme con Magnanelli e Padoin, gli unici reduci dello staff tecnico (oltre al preparatore dei portieri Claudio Filippi), legati alla Juventus e non direttamente ad Allegri.