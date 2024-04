Juventus, Allegri può restare: ecco perché

«Discuteremo diin separata sede, ci incontreremo per confrontarci sul mercato e su cosa fare per il futuro della squadra», parola di Cristiano Giuntoli. Nel pre partita di Lazio-Juventus, il d.t. bianconero ha rimandato ogni decisione a qualificazione acquista, lasciando tutto aperto, con la sensazione che tutto possa ancora succedere. Allegri ha un altro anno di contratto e uno dei motivi che spinge la società a riflessioni approfondite è proprio quello economico, ma le valutazioni verranno fatte a 360 gradi.Conteranno, scrive la Gazzetta, sicuramente i risultati ottenuti ma non solo quelli: senza Champions (che ormai è a un passo) le possibilità di arrivare alla naturale scadenza del contratto per Max sarebbero state praticamente nulle. La società gli aveva chiesto il quarto posto e la finale di Coppa Italia, che garantisce l'accesso alla Supercoppa,. E anche le strategie per il futuro: se non condivise tra d.t. e tecnico sarà difficile pensare di proseguire insieme. Con l'idea Thiago Motta, il preferito di Giuntoli, pronta sullo sfondo.