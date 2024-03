Juventus, gli obiettivi fissati dal club per il futuro

Lada tempo ha attuato una strategia per risistemare i conti sul bilancio, riducendo l'indebitamento. A questo, in larga misura, servirà l'aumento di capitale da 200 milioni di euro, il terzo in quattro anni per un totale di 900 milioni. Il socio di maggioranza Exor ha già versato a titolo di anticipo 127 milioni ,equivalenti alla sua quota di competenza, e si è impegnato a sottoscrivere l'eventuale inoptato. Ciò vuol dire, scrive, che la ricapitalizzazione verrà realizzata interamente. Qualora Exor acquistasse tutte le nuove azioni in circolo, arriverebbe a tenere il 72% del capitale sociale. Sono questi gli obiettivi del business plan della Juventus, che da un lato punta all'utile di esercizio, dall'altro presuppone il ritorno in Champions dalla prossima stagione e la qualificazione minima agli ottavi di finale per tutti gli anni ricoperti dal piano, ovvero fino al 2026/2027.Dopo aver chiuso il bilancio della scorsa stagione a -124 milioni di euro, il patrimonio netto era sceso a 42 milioni al 30 giugno 2023, mentre l'indebitamento finanziario netto ammontava a 340 milioni. Questa stagione senza coppe europee causa danni per 115 milioni, di cui l'80% nell'attuale esercizio. Con una ricaduta anche sulle sponsorizzazioni. C'è stata infatti una riduzione dei soldi provenienti dall'accordo con Jeep e una modifica del contratto con Adidas. Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.