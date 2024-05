L'ultima partita stagionale contro il Monza e poi l'attenzione sarà completamente rivolta al mercato. Cristiano Giuntoli si sta già muovendo come dimostrano i rinnovi di contratto di Cambiaso e Rugani, oltre alle trattative per Di Gregorio e Calafiori. Ma come si muoverà la Juve sul mercato? Intanto, la Gazzetta dello Sport chiarisce quale sarà il budget a disposizione della dirigenza per rinforzare la rosa. Il tesoretto da cui la Juve parte è 40 milioni di euro, a cui ovviamente si aggiungeranno i ricavi delle cessioni che ci saranno.