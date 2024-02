Lasi guarda già intorno alla ricerca di possibili rinforzi per il mercato estivo. Nel mirino della Vecchia Signora, come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe finito uno dei giocatori rivelazione del Bologna di Thiago Motta. Si tratta appunto di Riccardo. Nel club emiliano viene impiegato da centrale di difesa ma ha un ruolo particolare, può infatti salire e diventare quasi un regista aggiunto in fase di impostazione, proprio per questo motivo ha attirato l'attenzione della dirigenza bianconera. Il Bologna però valuta il difensore italiano attorno ai 30 milioni di euro. Non così semplice.