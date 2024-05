Nella giornata di domani ci sarà l'incontro tra Thiago Motta e Saputo per discutere del futuro come riferisce la Gazzetta dello Sport. Il Bologna proverà a convincere l'allenatore a rimanere. Come? Ad esempio con la volontà di trattenere i giocatori migliori e che sono sulla bocca di tutti, come ad esempio Riccardo Calafiori, obiettivo di mercato proprio della Juventus. Saputo vorrebbe trattenerlo e con lui anche Sartori. Il muro Bologna si attiverà proprio per avviare un ciclo che si è già aperto. Il difensore è la priorità della Juventus per rinforzare il reparto arretrato e da mesi ha sondato il terreno per provare ad ingaggiarlo.