I rinnovi di contratto sono uno dei tempi principali in casa Juventus, visto che sono tanti i giocatori che scadranno a giugno 2025. C'è chi però come Daniele Rugani ha il contratto in scadenza tra pochi mesi, a giugno 2024. In attesa di capire il futuro di Rabiot, sono giorni decisivi per il futuro del difensore italiano. Ieri i dirigenti hanno incontrato l’agente del difensore: filtra ottimismo, riferisce la Gazzetta dello Sport. Rugani in stagione fin qui ha dato risposte positive quando è stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri, meritandosi una conferma anche per le prossime stagioni.